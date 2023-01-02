Milenio: беспорядки привели к смерти 14 человек в мексиканской тюрьме

Среди погибших в результате инцидента десять охранников и четверо заключенных.

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В Сьюдад-Хуаресе (Мексика) в результате нападения на тюрьму погибли 14 человек, а также сбежали 24 заключенных. Об этом сообщает издание Milenio.

«Четырнадцать человек были убиты в результате нападения вооруженной группы на тюрьму в Сьюдад-Хуаресе, которая ворвалась, чтобы освободить некоторых заключенных», - говорится в тексте.

Указано, что среди погибших было десять сотрудников службы безопасности и четверо заключенных.

Ранее в Мексике сняли на видео столкновение поезда с бензовозом. В результате происшествия были повреждены несколько домов и мост.