Путин назвал верхом цинизма отстранение паралимпийцев на Играх в Пекине

Президент России Владимир Путин заявил, что отстранение российских паралимпийцев от участия игр в Пекине является верхом цинизма. Об этом он заявил в своем поздравлении в честь открытия Всероссийских зимних игр паралимпийцев в Ханты-Мансийске.

«Верхом цинизма стало отстранение российских и белорусских спортсменов от Паралимпиады в Пекине. Пострадали не просто ни в чем не повинные атлеты, а именно паралимпийцы. Люди, которые не сломались, а преодолели труднейшие жизненные испытания. Достойные всемирной поддержки и преклонения. Те, кто своим примером дарят надежду миллионам, заставляют поверить в себя и в свои силы», - сказал Путин в обращении.

Третьего марта сообщалось, что «по итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам от ПКР и НПК Беларуси в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине».