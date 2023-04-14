Певица Юта рассказала, что писатель Багиров был невероятно добрым человеком

Она добавила, что он запомнился не какими-то своими высказываниями, а по-детски добрым сердцем.

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Воспоминаниями о писателе Эдуарде Багирове поделилась певица Юта. Российская певица, композитор и автор-исполнитель своих песен сказала, что он был «ранимый, тонкий и добрый человек внутри».

«Бесшабашность, хулиганство, эпатаж, но внутри скрывался очень ранимый человек, очень тонкий человек и невероятно добрый человек. Его доброта, истинная доброта, которой он не кичился. Но это чувство у каждого, кто с ним взаимодействовал. Вот эта великая доброта, она и спасает мир», - вспоминала Юта писателя Багирова.

Она добавила, что «поэтому каждому он запомнился именно этим, не какими-то своими высказываниями, а добрым сердцем, по-детски добрым». Сегодня, 14 апреля, на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с писателем. Ему было 47 лет. Он находился в коме, у него отказали все органы.

Ранее друг Багирова и главред «Литпрома» Евгений Мозырев поделился воспоминаниями о писателе. Он сказал, что тот был великим писателем и настоящим меценатом, «ангелом для начинающих и запутавшихся писателей».