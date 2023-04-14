Церемония прощания с писателем Эдуардом Багировым проходит на Троекуровском кладбище

Писатель скончался в прошлую среду в возрасте 47 лет.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Эдуардом Багировым.

Писатель умер в прошлую среду на 48-м году жизни. В последнюю неделю Эдуард Багиров находился в коме, у него отказали все органы.

После кончины писателя воспоминаниями о нем поделился его друг, главный редактор портала «Литпром» Евгений Морызев. По его словам, Багиров был «великим писателем», совершившим множество добрых дел.