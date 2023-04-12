Главред «Литпрома» Мозырев поделился воспоминаниями о Багирове

Евгений Мозырев отметил, что работал с Багировым рука об руку 20 лет.

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Главный редактор портала «Литпром», друг Эдуарда Багирова Евгений Морызев поделился со «Звездой» воспоминаниями после кончины писателя. По словам Морызева, Багиров был «великим писателем», который сделал множество добрых дел.

«Это русский писатель, который сделал для литературы очень много, даже если об этом неизвестно. Он был главным редактором портала “Русская литература”, долгое время был главредом “Литпрома”, который собрал вокруг себя большое количество писателей, которым он помог стать писателями», - отметил Мозырев.

Главред «Литпрома» рассказал, что Багиров был настоящим меценатом и «ангелом для начинающих и запутавшихся писателей». Последние 20 лет Багиров и Мозырев рука об руку работали в литературной среде.

Напомним, о смерти писателя Эдуарда Багирова стало известно вечером 12 апреля. Отмечается, что последнюю неделю писатель находился в коме, у Багирова отказали все органы.