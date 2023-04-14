В Кремле заявили, что Путин не планирует инспектировать внезапную проверку ТОФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил ,что внезапная проверка ТОФ - обычная практика для поддержания боеготовности ВС РФ.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует инспектировать внезапную проверку боеготовности Тихоокеанского флота.

«Нет, таких планов нет», - ответил журналистам представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Внезапную проверку Тихоокеанского флота, о которой сегодня объявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пресс-секретарь назвал обычной практикой. Данная практика проводится не первый год, она нужна для поддержания необходимого уровня боеготовности наших войск, пояснил он.

Проверка проводится по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, а руководит ею главком ВМФ Николай Евменов. Цель мероприятий - наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника.