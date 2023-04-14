Шойгу: в ходе внезапной проверки ТОФ будет создана сложная помеховая обстановка

Также министр обороны заявил, что во время проверки будут обозначены действия противника.

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В зоне проведения внезапной проверки Тихоокеанского флота, которая была инициирована по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, будет создана сложная помеховая обстановка. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на совещании в Москве.

«Основные учения с корабельными группировками провести с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке», - подчеркнул Шойгу на совещании в Москве.

Также в зоне проведения проверки будет создано маловысотное радиолокационное поле. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По легенде, флот отражает высадку условного противника на Курильские острова и Сахалин.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.