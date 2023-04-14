Шойгу заявил, что в ходе проверки ТОФ будет учтено современное оружие вероятного противника

Внезапная проверка Тихоокеанского флота стартовала сегодня в 9 часов по владивостокскому времени.

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В ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота будут отрабатываться варианты применения группировок с учетом современных видов вооружения, которым оснащен противник. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом МО РФ.

«Старшим контрольных групп в рамках проверки обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск», - заметил Шойгу.

Для выполнения поставленных задач главкому ВМФ и Генштабу было поручено сформировать соответствующие рабочие группы. К тренировкам также поручено привлечь самолеты дальней авиации и Восточного военного округа. На всех этапах учений Шойгу поручил обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба госсобственности.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота. ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.