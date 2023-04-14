Герасимов заявил, что внезапная проверка ТОФ пройдет в три этапа

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Внезапная проверка Тихоокеанского флота, инициированная по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ, будет проходить в три этапа. Об этом заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе совещания руководства оборонного ведомства.

«Проверка проводится в три этапа. На первом этапе Тихоокеанский флот выполнит мероприятия приведения в степень боевой готовности "Полная". Органы военного управления примут решения по складывающейся обстановке, спланируют практические действия», - заметил Герасимов.

Также будут проверены дежурные силы и средства противовоздушной обороны и авиационные подразделения, решающие задачи совместно и в интересах Тихоокеанского флота.

Напомним, сегодня, 14 апреля, Сергей Шойгу инициировал внезапную проверку Тихоокеанского флота по решению Верховного главнокомандующего ВС РФ.

ТОФ был поднят по тревоге в полном составе и приступил к приведению в высшую степень боеготовности. По легенде, флот отражает высадку условного противника на Курильские острова и Сахалин.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.