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Экипаж РЭБ перехватил с помощью «Орлана» сообщения украинских боевиков

Анастасия Бобылева
Александр Федорчак
05:00 14.04.2023
«Орланы» позволяют перехватить сообщения, которые отсылают друг другу украинские националисты, а также послать им СМС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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У экипажа этого комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) каждый день начинается одинаково. Сначала маскировка в лесополосе, а дальше - оперативное развертывание передвижной станции «Леер-3». Ее глаза и уши лежат вот в этих двух ящиках. В них хранится беспилотник «Орлан-10», который способен глушить линии связи украинских боевиков.

Группой командует боец с символичным позывным «Птица». Говорит, что сам может собрать «Орлан», но надо вложиться в норматив, поэтому в компании работать гораздо легче. По нормативам сделать это нужно за 12 минут, однако на деле бойцы могут собрать ее быстрее.

Один из «Орланов» собрали за каких-то 9 минут. Дальше экипаж готовится к запуску.

Вообще «Орлан-10» - это необычный беспилотник. Им управляют сразу два оператора из передвижного мобильного комплекса. А еще здесь нет видеокамеры, которая обычно вмонтирована в нижней части БПЛА. Он оснащен тремя станциями сотовой связи, которые способны обнаружить сразу три тысячи абонентов и даже определить сотового оператора, которым пользуется противник.

На мониторе можно увидеть даже сообщения, которые боевики отсылают друг другу. Но после того, как птичка запеленговала базовую станцию, СМС врагу отсылает уже наш экипаж. Сообщение призывает боевиков прекратить сопротивление.

Если психологическая атака не сработала, точные координаты цели оперативно передают на командный пункт. Дальше за дело берется артиллерия.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Александра Федорчака.

Ранее российские военнослужащие обнаружили и захватили крупный вражеский беспилотник с помощью противодронового рюкзака. Кадры работы этого рюкзака попали на видео.

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