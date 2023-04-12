Боец РФ рассказал, как «свести с ума» вражеский БПЛА с помощью противодронового рюкзака
С начала СВО с помощью такого рюкзака военнослужащий «Легас» успешно посадил десять дронов противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российские военнослужащие обнаружили и захватили беспилотник украинских боевиков в зоне СВО. Они сделали это с помощью противодронового рюкзака. Один из бойцов описал принцип работы такого рюкзака.
«Нужно поймать беспилотник, и в течение минуты он с ума, можно сказать, сходит», - рассказал разведчик-радиотелефонист с позывным «Легас».
При помощи этого комплекса «Легас» перехватил уже с десяток беспилотников. Он на деле доказал, что мимо российских разведчиков ни одна вражеская «птица» не пролетит.
Ранее расчеты с противодроновыми ружьями прикрыли атаку бойцов ВС РФ на позиции боевиков. Минобороны России показало кадры их боевой работы.