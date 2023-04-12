Бойцы ВС РФ обнаружили и захватили крупный вражеский БПЛА с помощью противодронового ружья

Как рассказал боец с позывным «Сокол», подобные беспилотники трудно обнаружить, так как они бесшумны, а их окрас позволяет сливаться с местностью.

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Российские военнослужащие захватили разведывательный дрон украинских боевиков с помощью противодронового рюкзака в зоне СВО. Один из бойцов рассказал, в чем сложность обнаружения подобных дронов.

По словам врио командира разведывательного батальона ВВО с позывным «Сокол», БПЛА этой модели могут вести разведку, находясь на высоте двух километров. Окрас беспилотника позволяет ему сливаться с местностью, также он может оставаться бесшумным во время боевой работы.

«Подобного рода аппараты трудно обнаружить, потому что здесь смешанная энергоустановка - дизельная и электрическая. То есть двигатель внутреннего сгорания с подачей питания соответственно на аккумуляторную батарею. Данный аппарат может зависать над позициями и быть абсолютно бесшумным», - пояснил «Сокол».

Ранее «Звезда» показала кадры работы противодронового рюкзака, с помощью которого был захвачен вражеский беспилотник. Используя этот рюкзак, военнослужащий «Легас» с начала СВО успешно посадил десять БПЛА противника.