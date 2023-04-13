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WP: утечка секретных документов США была с «военной базы»

Марина Крижановская
06:49 13.04.2023
Один из участников закрытого сообщества принес их домой со своей работы на «военной базе», где он проводил часть своего дня в охраняемом объекте, в котором запрещена мобильная связь.
WP: утечка секретных документов США была с «военной базы»
© Фото: defense.gov
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В американских СМИ продолжают рассказывать подробности относительно недавно произошедшей в США масштабной утечки секретных документов. В деле появились новые данные.

Так, сообщается, что некоторые документы были получены якобы с одной из секретных военных баз США. Издание The Washington Post пишет, что в Сети существовала группа подростков и мужчин, объединенных на популярной среди геймеров платформе Discord. Во время пандемии в чате стали появляться необычные сообщения от некого OG - участника этого сообщества. Газете также удалось побеседовать с некоторыми участниками этой платформы.

«Это были почти дословные стенограммы секретных разведывательных документов, которые, по словам OG, он принес домой со своей работы на "военной базе". OG утверждал, что он провел по крайней мере часть своего дня в охраняемом объекте, где запрещены сотовые телефоны и другие электронные устройства, которые могут быть использованы для документирования секретной информации, хранящейся в правительственных компьютерных сетях или распечатываемой с принтеров. По словам участника, он сопроводил комментариями некоторые напечатанные от руки документы, переводя для непосвященных заумные разведывательные речи, например, объясняя, что NOFORN означает, что информация в документе настолько конфиденциальна, что ею нельзя делиться с иностранными гражданами», - опубликовало издание слова одного из участников.

Он также добавил, что геймер OG  делился с ними сообщениями о том, что «часами трудился над составлением секретных документов, чтобы поделиться ими со своими товарищами на сервере Discord», а также он «читал им лекции о мировых делах и секретных правительственных операциях».

«Он хотел "держать нас в курсе", сказал участник, и, похоже, думал, что его инсайдерские знания обеспечат другим защиту от беспокойного мира вокруг них. Он умный человек. Он, конечно, знал, что делал, когда размещал эти документы. Это не были случайные утечки», - приводит WP его слова.

Сутками ранее в британской прессе написали, что утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине. По информации The Guardian, по мере развития конфликта Британия направила на Украину 50 военных, Латвия - 17, Франция и Соединенные Штаты - 15 и 14 соответственно, а Нидерланды - одного человека.

После этого в Кремле заявили, что знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона.

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