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В Кремле заявили, что знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона

Тимур Шерзад
12:57 12.04.2023
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что также известно об участии в боевых действиях и инструкторов стран НАТО.
В Кремле заявили, что знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России было известно об участии военных стран НАТО в боевых действиях на Украине еще до того, как были опубликованы утечки из Пентагона. 

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», - сообщил Песков журналистам. 

Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» предположил, что масштабная утечка американских документов могла быть спланирована целенаправленно, чтобы ввести Россию в заблуждение

Также Дмитрий Песков сообщил, что содержание документа, принятого парламентом РФ по биолабораториям США, доведено до президента России.

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