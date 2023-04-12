В Кремле заявили, что знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что также известно об участии в боевых действиях и инструкторов стран НАТО.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что России было известно об участии военных стран НАТО в боевых действиях на Украине еще до того, как были опубликованы утечки из Пентагона.

«Как и все, мы не знаем, какая степень достоверности у этих документов, но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», - сообщил Песков журналистам.

Ранее политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» предположил, что масштабная утечка американских документов могла быть спланирована целенаправленно, чтобы ввести Россию в заблуждение.

Также Дмитрий Песков сообщил, что содержание документа, принятого парламентом РФ по биолабораториям США, доведено до президента России.