The Guardian: утечка документов Пентагона раскрыла данные о спецназе стран НАТО на Украине Игнат Далакян По данным британской газеты, общее число представителей спецназа НАТО составило 97 человек. © Фото: Spc. Kevin Brown, Keystone Press Agency, Globallookpress На Украине находятся представители спецназа Североатлантического альянса, официально опровергающие свое участие в украинском конфликте. Об этом пишет издание The Guardian, ссылаясь на утекшие данные Пентагона. Внимание британской прессы привлекли ежедневные отчеты от февраля и марта текущего года. Сообщается, что по мере развития конфликта Британия направила на Украину 50 военных, Латвия - 17, Франция и Соединенные Штаты - 15 и 14 соответственно, а Нидерланды - одного человека. Таким образом, суммарное число присутствующих представителей подразделений специального назначения НАТО на Украине составило 97 человек. Ранее американское издание The New York Times писало, что Соединенные Штаты лишились доверия своих союзников из-за утечки секретных документов Пентагона. У партнеров США появилось сомнение в способности Вашингтона хранить секретные данные.