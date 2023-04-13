В офисе Гутерреша заверили, что ООН принимает все меры для защиты секретности каналов связи

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Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик сообщил, что ООН делает все для обеспечения секретности каналов коммуникации. Таким образом он прокомментировал сведения из утекших документов Пентагона якобы о том, что Вашингтон следит за генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

«Мы принимаем все меры, которые можем принять. Но потребность в соблюдении эффективность коммуникаций ООН относится ко всем странам-членам. Но мы принимаем меры предосторожности, которые можем принять», - приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что недавняя утечка в Сеть документов Пентагона может быть целенаправленным вбросом. До этого экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди отмечал, что утечка важных военных документов Минобороны США связана с деятельностью одного человека из руководства США, не разделяющего политический курс президента Джо Байдена.