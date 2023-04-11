Экс-аналитик ЦРУ Джиральди заявил, что за утечкой документов стоит человек из руководства США

© Фото: defense.gov

Утечка важных военных документов Пентагона связана с деятельностью одного человека из руководства США, не разделяющего политический курс президента Джо Байдена. Экс-аналитик ЦРУ Филип Джиральди поделился со СМИ своими подозрениями и размышлениями.

«Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека. Например, некоего Эдварда Сноудена, стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России», - приводит RT слова эксперта.

Джиральди не стал давать точный прогноз о сроках служебного расследования, которое позволит вычислить предателя. По предварительным оценкам, к разглашенным секретным материалам имели доступ сотни, если не тысячи человек, которые могли сфотографировать данные и выложить их в интернет.

Ранее сообщалось, что Минюст США проводит расследование по факту утечки секретных документов Пентагона с информацией о военной помощи Украине, дислокации средств ПВО украинских боевиков, о расходе боеприпасов и другими служебными сведениями с грифом «секретно».