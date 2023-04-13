Напавший на школу в Казани Галявиев приговорен к пожизненному заключению

Прокурор попросила суд направить юношу на пять лет в тюрьму, а на остальной срок - в исправительную колонию особого режима.

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Ильназ Галявиев, совершивший массовое убийство в казанской гимназии №175, приговорен к пожизненному заключению. Заседание проходило в Верховном суде Татарстана.

В ходе прений прокурор предложила суду приговорить Галявиева к пожизненному сроку - при этом первые пять лет он должен пробыть в тюрьме, а остальной срок - в исправительной колонии особого режима. Также сторона обвинения предложила полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда на сумму около 120 миллионов рублей.

Галявиев совершил вооруженное нападение на гимназию 11 мая 2021 года. Он убил семерых детей и двух учительниц. Злоумышленник в ходе следствия полностью признал свою вину, экспертиза доказала его вменяемость.