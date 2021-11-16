Устроившего стрельбу в казанской гимназии признали вменяемым

Экспертиза признала Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о стрельбе в казанской гимназии, вменяемым. Об этом 16 ноября сообщил его адвокат Алексей Васильев, сославшись на устную информацию, полученную от следователя.

«Следователь пришел и сказал, что Галявиев теперь вменяемый, но реального документа мы не читали», - рассказал защитник.

По словам Богдана, правоохранители также заявили, что после экспертизы признанный вменяемым Галявиев отказался от адвокатов, которые были наняты его родителями. Тем не менее лично поговорить с подзащитным адвокат не смог. Он также добавил, что по информации, полученной им от следователя, передать дело в суд планируется уже в декабре.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что подозреваемый Ильназ Галявиев тщательно планировал свое нападение.