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Устроившего стрельбу в казанской гимназии признали вменяемым

Майя Мусиенко
13:33 16.11.2021
По словам защитника, официального заключения он не видел.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Экспертиза признала Ильназа Галявиева, подозреваемого по делу о стрельбе в казанской гимназии, вменяемым. Об этом 16 ноября сообщил его адвокат Алексей Васильев, сославшись на устную информацию, полученную от следователя.

«Следователь пришел и сказал, что Галявиев теперь вменяемый, но реального документа мы не читали», - рассказал защитник.

По словам Богдана, правоохранители также заявили, что после экспертизы признанный вменяемым Галявиев отказался от адвокатов, которые были наняты его родителями. Тем не менее лично поговорить с подзащитным адвокат не смог. Он также добавил, что по информации, полученной им от следователя, передать дело в суд планируется уже в декабре.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что подозреваемый Ильназ Галявиев тщательно планировал свое нападение.

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