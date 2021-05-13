«Учительница была готова идти на него»: как отвага преподавателей казанской гимназии помогла спасти жизни учеников

Трагедия в Казани потрясла каждого жителя нашей страны. Сегодня о том, что уже сделано, чтобы оказать помощь семьям погибших и пострадавшим, и как не допустить подобного впредь на совещании с членами кабинета министров говорит президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемые коллеги, трагедия, безусловно, потрясла нас всех... Жители всех регионов страны стремятся выразить искренние слова поддержки и сочувствия, воспринимают боль казанцев как свою собственную. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования родным погибших, семьям, которые потеряли самое дорогое – своих детей, внуков, близких и любимых людей», - сказал Путин.

Сейчас, когда известно все больше обстоятельств трагедии, становится понятно, что жертв в казанской гимназии могло быть намного больше. Если бы не героизм тех учителей, которые отдали свои жизни, ради спасения детей.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой – так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева, пожертвовала жизнью ради своих учеников», - отметил президент.

Преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева проработала учителем в 175 гимназии четыре года. Очевидцы трагедии рассказывают - она оттолкнула от нападавшего своего ученика, и сама встала на пути стрелявшего. Родной брат Эльвиры показывает ее фото, говорит, кажется, она и сама совсем недавно была школьницей. И старалась быть настоящим другом для своих учеников.

«Она всегда приходила самая первая с учениками. Ей нравилось. Она вставала рано у нас. Жаворонком была. И занималась. У нее был кабинет и вот она - это был ее мир, ее уголочек. За этим классом следила. Сама красила. Шторы ездили, подбирали. Детей, презентации, так красиво все делала. Самому даже охота сидеть, учить это все», - рассказывает брат погибшей.

Кажется, что всех охватила паника. Но ученики говорят, преподаватели действовали уверенно. Когда раздались выстрелы и по громкой связи объявили, что необходимо закрыть на замок двери, классный руководитель 9 класса готова была защищать детей собой.

«Классный руководитель отреагировала на это, и пошла закрывать дверь, после этого через минуту примерно раздался громкий взрыв и мы переместились в конец класса. Подальше от двери. Мы сидели на полу вместе. Наша учитель не сидела с нами - была наготове, чтобы на него идти. Когда все закончилось, учительница выводила свой класс из здания, и только потом узнала, что в соседнем кабинете погиб ее собственный ребенок…», - рассказывает ученика 9 класса Айгуль Галиева.

По словам директора школы, все сотрудники учебного заведения действовали четко и слаженно, тревожную кнопку сотрудник на вахте нажал не дожидаясь выстрелов, когда увидел человека с ружьем. Но до прибытия первых сотрудников правопорядка прошло не менее пяти минут. И никакой возможности противодействовать нападению не было. Сотрудника частного охранного предприятия возле дверей не было с прошлого года.

«Был выход на дистанционную форму обучения, необходимости в охранных услугах при отсутствии обучающихся не стало, поэтому с марта 20 года, договор не был пролонгирован. Начиная с сентября 20 года в условиях пандемических мероприятий мы закрыли вход в школу и для родителей - только до калитки провожали - и в школе работала система пропускного режима через магнитный замок», - рассказала директор гимназии Амина Валеева.

Но этого оказалось недостаточно. И сегодня президент подчеркнул эту ситуацию.

«Трагедия в Казани показала, что в таком исключительно важном для всех регионов вопросе, как обеспечение безопасности в образовательных учреждениях, остаются проблемы. Я поручаю Правительству в самое ближайшее время внедрить единый подход – это очень важно – к обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности образовательных организаций», - заявил Путин.

Правила получения разрешения на оружие необходимо ужесточить, заявил на совещании глава Росгвардии. По словам Виктора Золотова, для справки необходим обязательный осмотр у психиатра, а не только справка о том, что претендент не состоит на учете. Ильназ Галявиев на учете как раз и не состоял, за несколько дней до стрельбы он купил 250 патронов в охотничьем магазине в Казани. Там это никому не показалось странным. Но по словам главы Росгвардии нужно менять правила. И прежде, чем выдавать полуавтоматическое и нарезное оружие , человек должен пять лет владеть другими, менее опасными видами оружия. А возрастной ценз для его получения необходимо повысить с 18 до 21 года.

«Ужесточить, конечно, требования к получению охотничьего билета, к выдаче охотничьего билета, а именно, говоря военным языком, нужно проходить курс молодого бойца: тем, кто получает впервые гладкоствольное оружие, необходимо (проходить - прим. ред) оптимальный курс совместно с общественными, охотничьими организациями», - отметил Золотов.

Заслушал президент и доклад министра здравоохранения. Михаил Мурашко поблагодарил за слаженную работу своих казанских коллег. Пятерых детей и троих взрослых, пострадавших в 175 гимназии доставили на лечение в Москву.

«Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводятся хирургические вмешательства. Вчера проводились и сегодня еще проводятся. Двое детей требуют нашего тщательного, большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести. Третий ребенок перенес вмешательства хорошо, и его состояние не внушает опасений», - сказал глава Минздрава.

Владимир Путин также дал поручение главе Татарстана Рустаму Миниханову о том, чтобы проработать дополнительные меры поддержки для всех пострадавших.