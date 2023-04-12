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В МИД РФ назвали лицемерными разговоры Евросоюза о миротворцах на Украине

Марина Крижановская
07:00 12.04.2023
В министерстве отметили, что Евросоюз уже по факту занимается прикрытием преступлений Киева и участвует в данном конфликте.
В МИД РФ назвали лицемерными разговоры Евросоюза о миротворцах на Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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В Министерстве иностранных дел России прокомментировали рассуждения в Евросоюзе о возможной отправке миротворческого контингента на Украину. Ранее данную тему затрагивал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря, что страны сообщества близки к обсуждению данной, прежде избегавшейся, темы.

В МИД РФ парировали, назвав лицемерными такие рассуждения в нынешних условиях, «поскольку никаких усилий в сторону политического урегулирования ЕС не предпринимает». Также дипломаты в беседе с РИА Новости подчеркнули: страны ЕС уже по факту принимают участие в украинском конфликте.

«Более того, Евросоюз уже де-факто участвует в конфликте на Украине. Обеспечивает политическое прикрытие любых преступлений, провокаций и инсценировок, осуществляемых украинским режимом», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

В конце марта премьер Орбан заявил, что в ЕС «близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа».

В Кремле соответствующе на это отреагировали, назвав опасными разговоры по данной теме. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратить внимание на данное заявление представителей ЕС.

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