В стране и мире В Кремле назвали опасной дискуссию ЕС об отправке миротворцев на Украину Ирина Елагина В Кремле считают опасными разговоры об отправке миротворцев в зону украинского конфликта. © Фото: Andriy Andriyenko, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Любые обсуждения темы отправки миротворцев на Украину чрезвычайно опасны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал критическую оценку заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о готовности обсуждать тему отправки миротворческих войск из ЕС на Украину. «Это заявление, на которое очень важно обратить внимание»,- отметил представитель Кремля. Дмитрий Песков подчеркнул, что это «потенциально чрезвычайно опасное обсуждение». Напомним, что накануне в интервью венгерской радиостанции Kossuth Орбан заявил, что ЕС «близка к этой ранее не переступаемой границе» - обсуждения вопроса о том, «могут ли страны - члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать». Экспертное мнение и аналитика