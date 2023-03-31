Орбан сообщил, что в ЕС близки к обсуждению темы отправки «войск миротворческого типа» на Украину

Политик напомнил, что еще год назад ставился вопрос о поставках летального оружия Киеву.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что государства Европейского союза готовы обсудить вопрос отправке «войск некого миротворческого типа» на Украину. Политик также вспомнил, что споры об отправке летального оружия Киеву шли еще год назад, но сейчас вопрос военной поддержки Украины ставится иначе.

«Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать», - приводит слова Орбана радио Kossuth.

Ранее Европейский союз перевел Украине 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Также до этого стало известно о планах ЕС выделить два миллиарда евро на поставку боеприпасов Украине.