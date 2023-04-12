Херш разоблачил масштабные коррупционные схемы на Украине в новом расследовании

В своей новой публикации Херш вскрывает и причины проведенной недавно показательной антикоррупционной кампании на Украине.

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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш вновь заставил вздрогнуть Белый дом, а вместе с ним и весь правительственный квартал на Банковой в Киеве. В своей новой публикации журналист раскрывает детали коррупционных схем, масштабы которых можно представить лишь приблизительно, но и они потрясают. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда, как удалось выяснить Хершу через своих информаторов, за прошлый год обворовали американских налогоплательщиков не менее чем на 400 миллионов долларов.

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенные для оплаты дизельного топлива», - пишет Херш.

Солярка, как утверждает журналист, закупается для армейской техники. Сколько Киев за нее заплатил - неизвестно. Но, по данным источников Херша, топливо покупали у России через подставные компании, причем со скидкой. При всем желании, Вашингтон не сможет проверить движение денег, уверен Херш, ведь аудиторских отчетов от Украины ждать не придется. Среди информаторов Херша, сообщивших о том, что в коррупционной схеме замешано огромное количество высокопоставленных чиновников, как утверждает сам автор разоблачения, есть и агенты ЦРУ. И по их данным разворовывают на Украине не только топливные деньги. Еще один источник наживы - поставки оружия.

«Мне сказали, что многие правительственные министерства в Киеве буквально «соревнуются» в создании подставных компаний для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами оружием по всему миру, и все они обеспечивают откаты. Многие из этих компаний находятся в Польше и Чехии, но есть мнение, что часть компаний - в странах Персидского залива и Израиле», - утверждает Херш.

Специалист по международной торговле, с которым общался журналист, указал на то, что участниками схем Киева могут быть и американцы.

«Есть стандартная схема. Так Соединенные Штаты финансируют все, и при помощи Африки, и войну в Афганистане, и войну в Ираке. Есть заинтересованный круг лиц, которые знают схемы, по которым деньги будут возвращаться обратно в Соединенные Штаты и конкретно в карманы участников», - считает политолог Дмитрий Солонников.

В своей публикации Херш вскрывает и причины проведенной недавно показательной антикоррупционной кампании на Украине. В начале этого там отправили в отставку и отдали под суд высокопоставленных чиновников, в том числе из силовых структур.

По данным журналиста, кампанию провели после того, как глава ЦРУ Уильям Бернс надавил на Зеленского и передал ему список из 35 генералов-коррупционеров. СБУ накануне саммита Украина - ЕС несколько дней подряд публиковала видео и фото задержаний, изъятых денег и предметов роскоши.

«Понятно, что когда он обвиняет Зеленского и его окружение в присвоении 400 миллионов на дизельное топливо, это невозможно сделать без содействия со стороны американских чиновников. Давно говорили, что деньги для Украины сначала отсекаются в карманы американских чиновников», - разъяснил политолог Юрий Светов.

Сомневаться в достоверности информации, которую получает Херш от своих информаторов, пока не приходилось. Ранее американский журналист опубликовал расследование о теракте на «Северных потоках». И сегодня официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, насколько красноречива реакция тех, кто, по итогам расследования Херша, стоит за этой диверсией.

Новое разоблачение Херша указывает на то, что Белый дом не в состоянии контролировать миллиардные траты на Украину. Американские СМИ уже сообщали, что Агентство международного развития США получило почти двести сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине. Его, а также Пентагон и Госдеп американский конгресс уже призвал предоставить документы, которые позволят проверить, как расходуется выделяемая Киеву помощь.