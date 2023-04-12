Журналист также рассказал, что глава ЦРУ передал Зеленскому список из 35 украинских генералов и чиновников, о коррумпированности которых известно США.

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Президент Украины Владимир Зеленский, а также его ближайшее окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов из средств, которые предназначались для закупок дизеля. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива. По одной из оценок аналитиков Центрального разведывательного управления США, в прошлом году сумма незаконно присвоенных средств составила не менее 400 млн долларов», - написал Херш в статье, опубликованной на платформе Substack.

Более того, журналист привел сведения о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс в рамках встречи с украинским лидером в январе представил ему список из 35 украинских генералов и чиновников, о коррумпированности которых известно США.

Напомним, в материале Сеймура Херша также сказано о якобы подготовке черновика соглашения об окончании кризиса на Украине военным руководством Вашингтона в случае «поражения России».