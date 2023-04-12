Херш утверждает, что США якобы готовят черновик соглашения по Украине в случае «поражения РФ»
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что военное руководство США якобы готовит черновик соглашения об окончании кризиса на Украине, которое впоследствии может быть предложено России в случае «ее поражения».
«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов - военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине», - сказано в материале журналиста, опубликованном на его странице на платформе Substack.
Кроме того, Херш отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также его ближайшее окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов из средств, которые предназначались для закупок дизеля. Более того, по словам журналиста, глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Зеленским в январе предоставил ему перечень из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно Вашингтону.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.