Вместе с тем американский журналист заявил, что Зеленский и его ближайшее окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов из средств, переданных Киеву.

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Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что военное руководство США якобы готовит черновик соглашения об окончании кризиса на Украине, которое впоследствии может быть предложено России в случае «ее поражения».

«Мне сообщили, что два месяца назад Объединенный комитет начальников штабов проинструктировал членов штабов - военный термин "поставил задачу" - составить черновик договора об окончании войны, чтобы предоставить его россиянам после их поражения на боя на Украине», - сказано в материале журналиста, опубликованном на его странице на платформе Substack.

Кроме того, Херш отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, а также его ближайшее окружение незаконно присвоили себе не менее 400 миллионов долларов из средств, которые предназначались для закупок дизеля. Более того, по словам журналиста, глава ЦРУ Уильям Бернс на встрече с Зеленским в январе предоставил ему перечень из 35 украинских генералов и чиновников, о чьей коррумпированности известно Вашингтону.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет сомнений в том, что США или НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.