Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать суверенные космические системы и переходить к производству продуктов в интересах национальной экономики. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в Кремле в честь Дня космонавтики.
«Нужно быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики... создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения», - заявил Путин.
Президент добавил, что Россия уже обладает своими собственными решениями для решения оборонных задач и освоения космоса.
Ранее Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днем космонавтики. В ходе встречи с Юрием Борисовым российский лидер указал на важность освоения космоса для человечества.