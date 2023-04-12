Путин заявил о необходимости создания суверенных космических систем

Президент добавил, что Россия уже обладает своими собственными решениями для решения задач освоения космоса.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создавать суверенные космические системы и переходить к производству продуктов в интересах национальной экономики. Об этом он заявил на торжественном мероприятии в Кремле в честь Дня космонавтики.

«Нужно быстрее переходить к производству передовых конкурентных продуктов в интересах национальной экономики... создавать суверенные космические системы и компонентную базу нового поколения», - заявил Путин.

Президент добавил, что Россия уже обладает своими собственными решениями для решения оборонных задач и освоения космоса.

Ранее Путин поздравил всех причастных к космической отрасли с Днем космонавтики. В ходе встречи с Юрием Борисовым российский лидер указал на важность освоения космоса для человечества.