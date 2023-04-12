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Российский экипаж МКС записал видеопоздравление с Днем космонавтики

Анастасия Бобылева
00:00 12.04.2023
Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поблагодарили за труд работников ракетно-космической отрасли и поздравили их с профессиональным праздником.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Российский экипаж Международной космической станции поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики. Они поблагодарили их за труд, благодаря которым стал возможен этот полет.

Космонавт Сергей Прокопьев отметил, что за спиной летчика-космонавта Юрия Гагарина были десятки тысяч людей, благодаря которым более 60 лет назад удалось совершить первый полет человека в космос.

«Выражаем слова благодарности всем работникам ракетно-космической отрасли нашей страны, благодаря которым стал возможен наш полет. Всем, кто круглосуточно, без выходных и праздников, обеспечивает безопасность нашего космического дома - Международной космической станции», - добавил его коллега Дмитрий Петелин.

Российский космонавт Андрей Федяев заявил, что российская космонавтика не стоит на месте и профессионалы космической отрасли активно работают, чтобы реализовать новые проекты. Так, по его словам, РФ планирует создать новую орбитальную станцию, запустить новые аппараты для изучения дальнего космоса, а также продолжить изучение Луны и планет Солнечной системы.

Ранее специалисты NASA изменили орбиту МКС с помощью грузовика Cygnus. Изменение орбиты станции - один из этапов подготовки к предстоящей стыковке с кораблем «Прогресс МС-23». В апреле-мае планируется совершить еще несколько маневров, которые позволят отрегулировать курс МКС и вывести ее на орбиту, необходимую для стыковки.

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