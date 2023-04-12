Космонавт Крикалев назвал сроки создания эскиза Российской космической станции

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Эскизное проектирование Российской орбитальной станции должно закончится к концу этого года. Об этом «Звезде» рассказал исполнительный директор Роскосмоса, космонавт Сергей Крикалев.

«Для того чтобы построить станцию, придется приложить немало усилий, времени и человеко-часов. Нужно много что сделать. Сейчас разработка станции находится на начальном уровне - еще программы как таковой нет, идет эскизное проектирование - оно должно закончиться к концу этого года. Уже есть оценки, как она будет выглядеть... Сколько бы ни продлевали МКС - может быть, 28-й год это не последнее продление, - рано или поздно что-то должно прийти на смену», - рассказал Крикалев.

В прошлом году гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что Россия начнет создавать собственную орбитальную станцию. Первый экипаж космонавтов планируется отправить туда уже в 2028 году.