Первые космонавты отправятся на российскую орбитальную станцию в 2028 году

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Первый экипаж космонавтов отправится на Российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), как планируется, в 2028 году. Об этом заявил генконструктор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев.

«После стыковки в 2028 году узлового модуля можно будет с Байконура отправить ракетой-носителем "Союз-2.1б" на корабле типа "Союз" первый экипаж», - сказал он в интервью журналу «Русский космос».

Соловьев объяснил, что экипажу предстоит расконсервировать станцию, провести первые исследования и эксперименты. После отбытия космонавтов РОСС продолжит работать в автоматическом режиме.

«Пилотируемые полеты на РОСС предлагаем осуществлять только тогда, когда наберется необходимое количество работ, которые могут выполнить только космонавты», - отметил он.

Генконструктор станции также отметил, что экипажу для выполнения пуско-наладочных и ремонтных работ, экспериментов и работ в открытом космосе без вреда для здоровья потребуется один-два месяца.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что РФ выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что Россия начнет создавать собственную орбитальную станцию. Будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе - так, чтобы каждый полет обогащал Россию новыми космическими знаниями, добавил Борисов.