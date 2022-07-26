Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

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Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы ведем работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции. Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты», - сказал он.

Это первая встреча Борисова в новой должности с главой Российского государства. В ходе нее он обрисовал президенту свое видение на перспективы развития отечественной космонавтики.

Глава Роскосмоса отметил, что после 2024 года РФ начнет формировать собственную орбитальную станцию. Он подчеркнул, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе - так, чтобы каждый полет обогащал Россию новыми космическими знаниями.

Накануне стало известно, что Борисов займет должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Ранее Путин освободил его от должности вице-премьера по вопросам ОПК и назначил главой Роскосмоса. Эту позицию с 2018 года занимал Дмитрий Рогозин.