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Мальчика Федора из Брянской области наградили медалью «За отвагу»

Игнат Далакян
13:11 12.04.2023
Мальчик Федя удостоился медали «За отвагу» указом президента РФ Владимира Путина.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мальчика Федора, спасшего девочек при нападении украинской ДРГ на Брянскую область, наградили медалью.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому мальчик Федор удостоился медали «За отвагу». Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что 2 марта вооруженная иностранным оружием украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль, в котором находился мальчик Федор и две девочки. Юный герой вывел попутчиц из опасного места, однако сам получил ранение.

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