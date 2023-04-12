В Кремле заявили, что знали об участии военных НАТО в боевых действиях на Украине и до утечек из Пентагона

Напомним, что 2 марта вооруженная иностранным оружием украинская ДРГ проникла на территорию Брянской области. Националисты обстреляли автомобиль, в котором находился мальчик Федор и две девочки. Юный герой вывел попутчиц из опасного места, однако сам получил ранение.

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