В Кремле сообщили, что Путин рассмотрит закон об электронных повестках при поступлении его на подпись

Дмитрий Песков сообщил, что реестр военнообязанных необходим для устранения бардака в военкоматах.

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Президент России уже знаком с сутью законопроекта «О цифровых повестках». По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, тот его рассмотрит при поступлении документа на подпись.

«Как только он поступит на подпись, президент его рассмотрит. Разумеется, президент обладает информацией о сути этого законопроекта», - сказал Песков журналистам.

Также официальный представитель Кремля сообщил, что новый реестр военнообязанных призван исправить бардак в военкоматах. Он добавил, что необходимо упорядочить систему учета и призыва тех, кто должен служить в армии, что является «конституционной обязанностью граждан».

Немногим ранее в Минцифры сообщали, что реестр военнообязанных будет запущен не раньше осеннего призыва. Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона.