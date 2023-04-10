Электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу, подчеркнул глава комитета ГД по обороне.

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Председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки.

«Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Также вводится оповещение заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать в электронном виде», - сказал Картаполов на пресс-подходе, комментируя законопроект, направленный на создание единого реестра военнообязанных.

При этом депутат подчеркнул, что электронные оповещения и традиционные повестки из военкоматов будут иметь равную юридическую силу.

Ранее в Минобороны России назвали главные отличия весеннего призыва на срочную службу. В числе изменений - кардинальное обновление базы призывников и рассылки повесток по электронной почте.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.