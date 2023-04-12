В Минцифры сообщили, что реестр военнообязанных будет запущен не раньше осеннего призыва

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Реестр военнообязанных в России может быть запущен с осенним призывом. Об этом написал руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - сообщает агентство.

Накануне во втором чтении Госдума приняла законопроект о едином реестре воинского учета. Сообщалось, что данный реестр формируется военными комиссариатами. Также новый закон предусматривает введение электронных повесток.