В Минцифры сообщили, что реестр военнообязанных будет запущен не раньше осеннего призыва
Глава ведомства Шадаев пояснил, что точные сроки определят после принятия закона.
© Фото: Макс Ветров, РИА Новости
Реестр военнообязанных в России может быть запущен с осенним призывом. Об этом написал руководитель Минцифры РФ Максут Шадаев. Его слова приводит РИА Новости.
«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - сообщает агентство.
Накануне во втором чтении Госдума приняла законопроект о едином реестре воинского учета. Сообщалось, что данный реестр формируется военными комиссариатами. Также новый закон предусматривает введение электронных повесток.