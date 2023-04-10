Политолог Светов назвал целенаправленной утечку секретных документов Пентагона

По мнению политолога, также слежка США за союзниками не является чем-то уникальным.

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Политолог и журналист Юрий Светов в беседе со «Звездой» заявил, что утечка секретных документов Пентагона могла быть спланирована.

«Не исключаю, что утечка была целенаправленной. И что среди небольшого количества среди действительно имеющихся документов имеются сфальсифицированные», - считает Светов.

Заявление СМИ о том, что американцы следят за союзниками, также не является чем-то уникальным, они делали это всегда, добавил эксперт.

«Есть так называемые "пять звезд" - спецслужбы США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Объединенные давным давно, они следят за всем миром и обмениваются информацией. Говорят, что шпионили они за Зеленским - нет, слово "шпионили" здесь не подходит. Они просто контролировали Зеленского и его братию. Американцы, поддерживая власть на Украине, отнюдь не хотят вляпаться в истории, где они сами будут нести ответственность», - заключил Светов.

Ранее, согласно данным американского телеканала CNN, Соединенные Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским, что следует из просочившихся в Сеть секретных документов Пентагона.