Кремль: содержание документа, принятого парламентом РФ по биолабораториям США, доведено до Путина

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Кремле заявили, что содержание документа, который принял российский парламент по биологическим лабораториям США на Украине, довели до Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, этот доклад доложен главе государства», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь назвал военно-биологическую деятельность США незаконной и заявил, что Москва будет привлекать внимание мировой общественности к данной теме.

Сегодня Совфед единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на украинской территории, ранее документ одобрили депутаты Госдумы.