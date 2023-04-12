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Совфед РФ утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине

Алексей Курильченко
11:06 12.04.2023
После утверждения документ направят руководству страны, в международные организации, а также опубликуют в Интернете.
Совфед РФ утвердил доклад комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Фото: Serhii Hudak, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Совфед России единогласно утвердил доклад правительственной комиссии по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Государственная дума уже поддержала данный документ.

После утверждения доклада он будет направлен в правительство, международные организации, а также размещен в Сети. Комиссия начала свою работу год назад, а итоговый доклад был утвержден 22 марта.

Ранее сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая сообщила, что на Украине были созданы 50 лабораторий, где проводились секретные эксперименты и исследования над гражданами страны. В результате страна стала очагом множества заболеваний.

Также, по словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, в ходе специальной военной операции было проанализировано более 2 000 документов, которые подтверждают реализацию американцами военно-биологических проектов на территории Украины.

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