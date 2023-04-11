При помощи Соединенных Штатов на украинской территории были созданы 50 лабораторий.

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Американцы на Украине реализовали свой план по военно-биологической оккупации. Ими были созданы лаборатории, в которых проводились секретные эксперименты и исследования над гражданами страны.

Об этом рассказала сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая.

«Сегодня совершенно очевидно, что Пентагон на Украине реализовал план военно-биологической оккупации. Именно на Соединенных Штатах сегодня лежит вина и ответственность за военно-биологическую оккупацию Украины. И никак иначе», - сказала она в ходе выступления в Госдуме РФ.

Она пояснила, что при содействии киевского режима на Украине были созданы 50 лабораторий, где проводились секретные эксперименты и исследования над гражданами страны. В результате такой оккупации сама Украина стала очагом заболеваний, в том числе неясного происхождения.

«Для того чтобы понять, про что современные биолаборатории США на Украине, всегда нужно понимать, с кем мы имеем дело, и понимать историю вопроса. Программы США по созданию биооружия имеют свои исторические корни. Под эти задачи строились лаборатории биологической войны армии США», - добавила Ирина Яровая.

Сопредседатель Комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине напомнила об известном «Проекте Манхэттен», имеющем такое кодовое название для программы США по разработке ядерного оружия. Результатом работы по данному проекту стала не только разработка ядерных бомб, но и их сброс на японские города Хиросиму и Нагасаки.

«Вне всякого сомнения, военно-биологический проект США на Украине сегодня и лаборатории - это "Манхэттен-2". Это разработка оружия нового поколения, оружия массового поражения», - подвела итог Яровая.

Немногим ранее Яровая рассказала «Звезде» об установленных актах биотерроризма на территории школы в Луганске. Она сообщила, что там были разбросаны копии денежных купюр, зараженных штаммом азиатского туберкулеза.