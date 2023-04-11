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Кириллов: США под прикрытием работ по биобезопасности создавали компоненты биооружия

Тимур Шерзад
13:22 11.04.2023
Начальник войск РХБЗ подчеркнул, что Соединенные Штаты создавали биологическое оружие в непосредственной близости от границ России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В Госдуме выступил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Он рассказал о собранных материалах в Донбассе и Херсонской области.

«По результатам анализов документации и опросов очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ», - сообщил Кириллов. 

По его словам, в ходе спецоперации было проанализировано более 2 000 документов - они подтверждают реализацию американцами военно-биологических проектов на территории Украины. 

Игорь Кириллов подчеркнул, что ни один из ранее озвученных министром обороны факторов не был отвергнут в США в частности или в странах Запада в целом. Никто не сомневается в подлинности тех документов, что были опубликованы. 

Ранее Кириллов предупредил о риске подготовки провокаций с биооружием в Варшаве.

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