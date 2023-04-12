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Минобороны Сербии опровергло поставки оружия на Украину

Алексей Курильченко
10:26 12.04.2023
В опубликованных в Сети документах Пентагона была обнаружена неподтвержденная информация о якобы поставках сербского оружия Киеву.
Минобороны Сербии опровергло поставки оружия на Украину
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong Ii, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Сербия не продает и не планирует продавать свое вооружение ни Киеву, ни Москве. Об этом заявил глава оборонного ведомства страны Милош Вучевич, комментируя информацию, которая была обнаружена журналистами в секретных документах Пентагона, утекших в Сеть.

«Более 10 раз мы опровергали эту ложь, сделаем это снова. Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне, а также государствам, находящимся по соседству с зоной конфликта», - заявил Вучевич.

По данным Reuters, в документах Пентагона имелась информация о том, что Белград согласился поставить на Украину свое оружие или уже поставил его. При этом не уточнятся тип и количество якобы поставляемого вооружения.

Напомним, на прошлой неделе в социальных сетях появилась партия секретных документов США по Украине, Ближнему Востоку и Китаю. В материалах, в частности, можно найти данные о расстановке средств ПВО украинских националистов, о расходе боевиками артиллерийских снарядов, а также оценки ситуации вокруг Артемовска. При этом источник утечки не обнаружен, американский Минюст инициировал расследование.

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