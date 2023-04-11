На Камчатке объявили красный уровень опасности из-за выброса пепла вулканом
Тонны газа, пепла и горной породы вырвались в атмосферу в результате извержения вулкана Шивелуч, одного из крупнейших на Камчатке. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН объявил наивысший уровень опасности.
«Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», - приводит РИА Новости информацию института.
Так называемое эксплозивное извержение пирокластического материала началось утром 11 апреля. Вулкан Шивелуч заклубился бело-серым паром, извергая опасную смесь, температура которой достигает 800 градусов.
По наблюдениям ученых, облако пепла поднялось на высоту 15-12 км и обрушилось пепельной пылью.
«Пеплопады начались в близлежащих населенных пунктах», - рассказали очевидцы из Усть-Камчатского района.
Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи находится в 47 км, его накрыло облаком пепла, пеплопад сопровождается громом.
Ученые затрудняются дать прогноз о дальнейшем поведении вулкана, так как видеонаблюдение затруднено из-за непогоды.
Ранее сообщалось о серии землетрясений у Никобарских островов в Андаманском море.