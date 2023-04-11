На Камчатке объявили красный уровень опасности из-за выброса пепла вулканом

Выбросы пепла поднимаются в небо на высоту до 15-20 км, что создает угрозу авиации.

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Тонны газа, пепла и горной породы вырвались в атмосферу в результате извержения вулкана Шивелуч, одного из крупнейших на Камчатке. Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН объявил наивысший уровень опасности.

«Вулкану присвоен наивысший красный код авиационной опасности», - приводит РИА Новости информацию института.

Так называемое эксплозивное извержение пирокластического материала началось утром 11 апреля. Вулкан Шивелуч заклубился бело-серым паром, извергая опасную смесь, температура которой достигает 800 градусов.

По наблюдениям ученых, облако пепла поднялось на высоту 15-12 км и обрушилось пепельной пылью.

«Пеплопады начались в близлежащих населенных пунктах», - рассказали очевидцы из Усть-Камчатского района.

Ближайший к вулкану населенный пункт - поселок Ключи находится в 47 км, его накрыло облаком пепла, пеплопад сопровождается громом.

Ученые затрудняются дать прогноз о дальнейшем поведении вулкана, так как видеонаблюдение затруднено из-за непогоды.

Ранее сообщалось о серии землетрясений у Никобарских островов в Андаманском море.