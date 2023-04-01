МИД Британии отреагировал на новую концепцию внешней политики РФ

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МИД Великобритании назвал первоапрельской шуткой новую концепцию внешней политики Российской Федерации. Об этом британское внешнеполитическое ведомство написало на своей официальной странице в Twitter.

Напомним, 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики России. Новый документ определяет стратегию Российской Федерации в отношении других государств и указывает на самоопределение РФ в мире.

Ранее бывший заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Федоров заявил, что Россия в своей новой концепции внешней политики отошла от принципа «дружить со всеми». Новый документ позволит стране формулировать собственные условия участия в конкретных механизмах мировой политики.