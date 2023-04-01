Экс-замглавы МИД Федоров заявил, что РФ отошла от принципа «дружить со всеми» в концепции внешней политики

Бывший замминистра подчеркнул, что концепция исходит из того, что нынешняя обстановка на Украине создает сложности для России на достаточно долгое время.

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Благодаря новой концепции внешней политики Россия будет формулировать собственные условия участия в конкретных механизмах глобальной политики. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал заместитель министра иностранных дел России в 1990 - 1991 годах Андрей Федоров.

«Второе значительное изменение заключается в том, что мы четко постарались на данном этапе определить круг стран, с которыми мы можем конструктивно взаимодействовать и хотим, и круг стран, с которыми взаимодействие будет или ограничено, или, возможно, просто нарушено», - отметил экс-дипломат.

Изменения концепции экс-дипломат назвал принципиальными, потому что Москва таким образом отходит от традиционного подхода «дружить со всеми и слушать всех». Вместе с тем новое ведение Россией внешней политики приведет к определенным политическим и дипломатическим шагам, прежде всего, со странами Запада, считает Федоров.

«Третий момент, который хотелось бы выделить, в последние десятилетия - это антиамериканская направленность. Россия будет противостоять Соединенным Штатам на глобальном уровне, оставляя за собой право сотрудничества в отдельных областях, но самое главное, - что она действительно готова противостоять США», - рассуждает специалист.

Обновленная концепция исходит из того, что нынешняя обстановка на Украине создает сложности для России на достаточно долгое время, полагает Федоров. Экс-замглавы МИД РФ подчеркнул, что преодоление санкционной политики также займет длительные сроки, и пока этот процесс идет, России важно придерживаться изложенным принципам.



Напомним, вчера президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой концепции ведения внешней политики. Документ отражает позицию России по дипломатическим отношениям и целям во всех регионах мира.