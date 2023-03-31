Названы главные принципы новой внешнеполитической концепции России

Документ отражает позицию России по дипломатическим отношениям и целям во всех регионах мира.

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Названы главные принципы обновленной концепции внешней политики России. Документ указывает на самоопределение РФ в мире и ее подход к дипломатическим отношениям с другими странами, в том числе и с Западом.

«Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», - говорится в тексте.

Согласно концепции, отношение РФ к другим странам может характеризоваться как конструктивное, нейтральное или недружественное - в зависимости от характера их политики по отношению к России. При этом РФ не считает себя врагом Запада и не имеет к нему враждебных намерений. МИД РФ рассчитывает на то, что Запад осознает бесперспективность конфронтации, осознает многополярные реалии и со временем вернется к взаимодействию с нашей страной.

«Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств», - говорится в документе.

Также Россия будет стремиться адаптировать мир к реалиям многополярной структуры и устранять рудименты доминирования США и других недружественных стран. Положения концепции касаются и вопросов обеспечения безопасности.

«Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников. Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия, прежде всего, на территориях сопредельных государств», - говорится в документе.

Другие положения документа касаются целей России в различных регионах мира. Так, цель в ближнем зарубежье - создание зоны мира, добрососедства и процветания. Китай и Индия названы дружественными суверенными глобальными центрами силы, с которыми РФ будет углублять связи. При этом США названы главным источником антироссийской политики, а отказ от нее благоприятно бы сказался на благополучии Европы.