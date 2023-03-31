В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы главные принципы новой внешнеполитической концепции России

Алексей Курильченко
14:39 31.03.2023
Документ отражает позицию России по дипломатическим отношениям и целям во всех регионах мира.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
Читайте нас на:

Названы главные принципы обновленной концепции внешней политики России. Документ указывает на самоопределение РФ в мире и ее подход к дипломатическим отношениям с другими странами, в том числе и с Западом.

«Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», - говорится в тексте.

Согласно концепции, отношение РФ к другим странам может характеризоваться как конструктивное, нейтральное или недружественное - в зависимости от характера их политики по отношению к России. При этом РФ не считает себя врагом Запада и не имеет к нему враждебных намерений. МИД РФ рассчитывает на то, что Запад осознает бесперспективность конфронтации, осознает многополярные реалии и со временем вернется к взаимодействию с нашей страной.

«Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств», - говорится в документе.

Также Россия будет стремиться адаптировать мир к реалиям многополярной структуры и устранять рудименты доминирования США и других недружественных стран. Положения концепции касаются и вопросов обеспечения безопасности.

«Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности.

Россия может использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя и (или) своих союзников.

Россия будет расследовать случаи предполагаемой разработки, размещения и применения биологического и токсинного оружия, прежде всего, на территориях сопредельных государств», - говорится в документе.

Другие положения документа касаются целей России в различных регионах мира. Так, цель в ближнем зарубежье - создание зоны мира, добрососедства и процветания. Китай и Индия названы дружественными суверенными глобальными центрами силы, с которыми РФ будет углублять связи. При этом США названы главным источником антироссийской политики, а отказ от нее благоприятно бы сказался на благополучии Европы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:39 В стране и мире
Видео
Названы главные принципы новой внешнеполитической концепции России
14:24 В стране и мире
Видео
Лавров: логика новой концепции внешней политики РФ отражает изменения после начала СВО
13:35 В стране и мире
Видео
Заложники пробки: как расчищают затор на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
13:33 В стране и мире
Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России
12:51 В стране и мире
Песков заявил об абсурдности призыва WSJ о высылке всех российских журналистов
Популярное
Mash: Костомарова готовят к транспортировке в Германию
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
RTL: экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.