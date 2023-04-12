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Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных материалов

Ирина Елагина
00:03 12.04.2023
Министр обороны США Ллойд Остин всерьез обеспокоен случившимся и надеется, что расследование установит причастного к разглашению секретных данных.
Минюст США начал уголовное расследование из-за утечки секретных материалов
© Фото: defense.gov
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Минюст США возбудил уголовное дело по факту разглашения секретных материалов Пентагона с публикацией сведений, составляющих военную тайну, в интернете. Об расследовании преступления сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«Дело передано в Минюст, который начал уголовное расследование», - приводит РИА Новости слова Остина.

Глава Пентагона признался, что обеспокоен шпионским скандалом и с 6 апреля, как только стало известно об утечке секретных материалов, ежедневно требует от подчиненных отчета о ходе расследования инцидента.

«Я в ежедневном режиме созываю высокопоставленных представителей министерства для обсуждения того, как реагировать на случившееся», - заявил Остин.

При этом руководитель оборонного ведомства США отказался сообщить детали расследования, сославшись на то, что сейчас это компетенция Минюста.

«Я не могу говорить подробней, пока Минюст проводит расследование. Но мы серьезно относимся к этому», - подчеркнул Остин.

Ранее сообщалось, что Минюст США изучает обстоятельства утечки порядка 100 секретных документов Пентагона с информацией о военной помощи Украине, дислокации средств ПВО украинских боевиков и другими служебными материалами с грифом «секретно». По мнению экс-аналитика ЦРУ Филипа Джиральди, контразведке нужно искать нового Сноудена, «стремящегося раскрыть детали политики в отношении Украины и России».

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