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Политолог Шатилов заявил, что в новой концепции МИД РФ нет антизападного пафоса

Алексей Курильченко
12:39 01.04.2023
Обновленная внешнеполитическая концепция является заявлением, что РФ не отказывает от «Русского мира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда
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Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов рассказал об особенностях новой концепции внешней политики, которую МИД РФ представил накануне. Он отметил, что Российская Федерация всегда говорила о своей приверженности закону и стремилась соблюдать юридические обязательства.

«В этом плане концепция внешней политики - это определенные нормативные рамки, в которых Россия будет реализовывать свой внешнеполитический курс в, как минимум, среднесрочной перспективе. Многое зависит от того, как быстро произойдет переформатирование мировых конъюктур. А оно произойдет обязательно», -  заявил Шатилов.

Эксперт отметил, что новая концепция содержит более жесткий подход в плане реальной политики и служит своеобразным заявлением, что Россия не откажется от «русского мира» и при этом является евразийской державой.

«Обозначается стратегический альянс КНР-Индия-Россия. Это обозначает некие стратегические приоритеты... При этом, здесь нет жесткого антизападного пафоса, все сбалансированно и рационально подано», - подытожил Шатилов.

Напомним, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции концепции внешней политики РФ. Об этом он заявил во время проведения совещания с участниками Совета безопасности. Новый документ определяет стратегию РФ в отношении других стран и указывает на собственную позицию на мировой арене.

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