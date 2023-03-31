Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции концепции внешней политики РФ. Об этом российский лидер сообщил во время проведения совещания с участниками Совета безопасности.
«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики», - сказал глава государства, открывая совещание.
Затем Владимир Путин попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова доложить о важнейших положениях концепции. По словам главы МИД РФ, логика новой концепции внешней политики страны отражает революционные подвижки в международных делах государства.
Ранее российский лидер подписал указы об освобождении от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии.