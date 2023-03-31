Путин подписал указ об утверждении новой концепции внешней политики России

Глава МИД РФ отметил, что логика новой концепции внешней политики страны отражает революционные подвижки в международных делах государства.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции концепции внешней политики РФ. Об этом российский лидер сообщил во время проведения совещания с участниками Совета безопасности.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали скорректировать ключевые стратегические документы, включая концепцию внешней политики», - сказал глава государства, открывая совещание.

Затем Владимир Путин попросил министра иностранных дел России Сергея Лаврова доложить о важнейших положениях концепции. По словам главы МИД РФ, логика новой концепции внешней политики страны отражает революционные подвижки в международных делах государства.

Ранее российский лидер подписал указы об освобождении от должностей послов РФ в Латвии и Эстонии.