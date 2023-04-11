Взрывной характер: каковы последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

Мощнейший выброс пепла из вулкана можно сравнить по масштабу с сильнейшими снежными циклонами. Толщина слоя упавшего пепла в некоторых районах составляет уже порядка десяти сантиметров.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Камчатке этой ночью был не снего- а пеплопад. Сегодняшний рассвет жители ближайших к вулкану Шивелуч поселков увидели лишь мельком. Звук мощнейшего взрыва, и небо практически моментально снова потемнело словно ночью. Огромное облако пепла было выброшено на высоту в 20 километров и полностью закрыло солнце.

Только спустя несколько часов сквозь облака вулканических выбросов стало выглядывать солнце, но сам пеплопад не прекратился. Сразу после извержения огромное вулканическое облако начало смещаться сильным ветром на северо-запад. Часть пепла осела в восточном направлении, но затем движение пошло на юг, в сторону Петропавловска-Камчатского. Уже к вечеру в столице края может начаться пеплопад , но в меньших масштабах, все-таки расстояние от Шивелуча до южной оконечности полуострова составляет почти 450 километров.

«У него нет лавовых потоков. Вот когда вы видите лавовый поток - текущий, красный, красивый, - это не Шивелуч. Шивелуч - это взрывы, белые породы, это достаточно опасный тип извержений. У него с купола съезжает такое линзообразное тело, открывается подводящая система, и дальше она начинает с ней касаться, волна дробления уходит вниз, и вверх поднимается мощнейшая туча», - объяснил директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Этот мощнейший выброс пепла сравним по масштабу с сильнейшими снежными циклонами. Толщина его слоя в некоторых районах составляет уже почти десять сантиметров, но и вулканологи, и местные жители даже в такой ситуации не теряют чувства юмора.

«Знакомьтесь: Пеплов, Пепловик Иванович. 11 апреля 23-й год», - шутят местные.

Специалисты пристально наблюдали за Шивелучем весь последний год, и это извержение было достаточно точно предсказано. Его ждали, зная о, в прямом смысле, взрывном характере этого вулкана.

«Для Шивелуча вообще характерны такие короткие, но сильные извержения. Можно вспомнить 2005 год, там тоже было очень сильное извержение. В настоящий момент процесс продолжается, он немного подзатих. Наиболее вероятный сценарий, - что далее пойдет на спад, но нельзя исключать повторных выбросов на 10-15 километров и продолжение сильнейших пеплопадов», - говорит директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

В поселке Ключи, что в 50 километрах от Шивелуча, нарушено водоснабжение, сейчас решается вопрос о доставке туда технической и питьевой бутилированной воды. Как говорят вулканологи, несмотря на то, что Шивелуч - достаточно активный вулкан, после такого мощного выброса аналогичное по силе извержение может случиться не раньше чем через несколько десятков лет.