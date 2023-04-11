Вулканический пеплопад Шивелуча запечатлели из космоса

Напомним, облако пепла из вулкана поднялось на высоту 12-15 км и обрушилось пепельной пылью.

© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» показала кадры извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, который в ночь с 10 на 11 апреля по московскому времени выбросил столб пепла. Судя по спутниковым кадрам, вулканическим пеплом засыпало близлежащие районы.

«Спутники Роскосмоса продолжают следить за ситуацией на полуострове», - сообщает госкорпорация у себя в Telegram.

Напомним, вулкан Шивелуч заклубился бело-серым паром, извергая опасную смесь, температура которой достигла 800 градусов. По наблюдениям ученых, облако пепла поднялось на высоту 12-15 км и обрушилось пепельной пылью. Позднее выбросу вулканического пепла из Шивелуча был присвоен максимальный код опасности.